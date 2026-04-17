"Шахтер" принес Украине седьмой в истории полуфинал футбольных еврокубков: как это было раньше

В четверг, 16 апреля, донецкий "Шахтер" разошелся боевой ничьей с нидерландским "АЗ Алкмаром" (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26 и вышел в полуфинал турнира.

В первом поединке "горняки" одержали разгромную победу над АЗ со счетом 3:0, поэтому по сумме двух встреч (5:2) пробились в следующую стадию.

Для "оранжево-черных" это четвертый в истории выход в 1/2 финала еврокубков. В общей сложности украинские клубы семь раз за время независимости добирались до полуфинала евротурниров.

Впервые "Шахтеру" это удалось в сезоне-2008/09, когда команда под руководством легендарного Мирчи Луческу, жизнь которого недавно оборвалась, завоевала Кубок УЕФА. Тогда дончане в полуфинале одолели киевское "Динамо", а в финальном матче обыграли немецкий "Вердер" из Бремена.

Еще дважды "горняки" выходили в полуфинал Лиги Европы. Это произошло в сезонах 2015/16 и 2019/20, когда донецкий клуб остановился в шаге от финала, вылетев от испанской "Севильи" (2:2, 1:3) и миланского "Интера" (0:5).

В полуфинале самого престижного еврокубка, Лиги чемпионов, украинская команда играла лишь однажды — в сезоне-1998/99 "Динамо" под руководством выдающегося тренера Валерия Лобановского уступило мюнхенской "Баварии" (3:3, 0:1).

Лишь дважды украинские клубы доходили до финала еврокубков. Помимо триумфа "Шахтера" в Кубке УЕФА, к трофею вплотную приблизился "Днепр" в сезоне-2014/15, когда команда Мирона Маркевича в решающем матче Лиги Европы проиграла испанской "Севильи" (2:3).

Все полуфиналы украинских команд в еврокубках

1998/99: "Динамо" (Лига чемпионов) — поражение в полуфинале

2008/09: "Шахтер" (Кубок УЕФА) — победитель; "Динамо" (Кубок УЕФА) — поражение в полуфинале

2014/15: "Днепр" (Лига Европы) — финалист

2015/16: "Шахтер" (Лига Европы) — поражение в полуфинале

2019/20: "Шахтер" (Лига Европы) — поражение в полуфинале

2025/26: "Шахтер" (Лига конференций) — полуфинал (сезон продолжается)

В полуфинале Лиги конференций соперником "Шахтера" станет английский "Кристал Пэлас", который в четвертьфинале одолел итальянскую "Фиорентину" (3:0, 1:2). Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.

Другую путевку в финал Лиги конференций разыграют испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".

Финал Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).