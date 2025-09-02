ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

"Шахтер" продал своего лидера в клуб АПЛ: сумма трансфера

Бразилец Кевин официально стал игроком "Фулхэма".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кевин

Кевин / © ФК "Фулхэм"

Английский "Фулхэм" оформил трансфер вингера донецкого "Шахтера" Кевина.

22-летний бразилец подписал с "дачниками" контракт до лета 2030 года, сообщается на официальном сайте клуба АПЛ.

По неофициальной информации, "Шахтер" за продажу Кевина заработал 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро предусмотрено бонусами. Также "горняки" получат 25 процентов от следующей продажи бразильца.

Кевин выступал за "Шахтер" с января 2024 года, когда перешел из "Палмейраса" за 12 миллионов евро. С тех пор бразилец сыграл за "горняков" 57 матчей во всех турнирах, отличившись 17 голами и 10 ассистами.

В этом сезоне Кевин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 3 матчах за "оранжево-черных".

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Георгия Судаков официально перешел из "Шахтера" в португальскую "Бенфику".

Дата публикации
Количество просмотров
147
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie