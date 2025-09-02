- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
"Шахтер" продал своего лидера в клуб АПЛ: сумма трансфера
Бразилец Кевин официально стал игроком "Фулхэма".
Английский "Фулхэм" оформил трансфер вингера донецкого "Шахтера" Кевина.
22-летний бразилец подписал с "дачниками" контракт до лета 2030 года, сообщается на официальном сайте клуба АПЛ.
По неофициальной информации, "Шахтер" за продажу Кевина заработал 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро предусмотрено бонусами. Также "горняки" получат 25 процентов от следующей продажи бразильца.
Кевин выступал за "Шахтер" с января 2024 года, когда перешел из "Палмейраса" за 12 миллионов евро. С тех пор бразилец сыграл за "горняков" 57 матчей во всех турнирах, отличившись 17 голами и 10 ассистами.
В этом сезоне Кевин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 3 матчах за "оранжево-черных".
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Георгия Судаков официально перешел из "Шахтера" в португальскую "Бенфику".