"Шахтер" продал своего лидера в клуб АПЛ: сумма трансфера

Кевин / © ФК "Фулхэм"

Английский "Фулхэм" оформил трансфер вингера донецкого "Шахтера" Кевина.

22-летний бразилец подписал с "дачниками" контракт до лета 2030 года, сообщается на официальном сайте клуба АПЛ.

По неофициальной информации, "Шахтер" за продажу Кевина заработал 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро предусмотрено бонусами. Также "горняки" получат 25 процентов от следующей продажи бразильца.

Кевин выступал за "Шахтер" с января 2024 года, когда перешел из "Палмейраса" за 12 миллионов евро. С тех пор бразилец сыграл за "горняков" 57 матчей во всех турнирах, отличившись 17 голами и 10 ассистами.

В этом сезоне Кевин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 3 матчах за "оранжево-черных".

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Георгия Судаков официально перешел из "Шахтера" в португальскую "Бенфику".