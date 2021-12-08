"Шахтер" продлил контракт с бразильцем, выступавшим за сборную Украины

"Шахтер" продлил контракт с бразильцем, выступавшим за сборную Украины

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Жуниором Мораесом.

Новое соглашение с форвардом действует до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Предыдущий контракт 34-летнего футболиста с "горняками" был рассчитан до конца текущего года.

Мораес свободным агентом присоединился к "Шахтеру" в июле 2018 года. Приход Жуниора вызвал споры среди фанатов, поскольку предыдущим его клубом был ярый конкурент "горняков" в Чемпионате Украины - киевское "Динамо".

С этого момента Жуниор провел за донецкий клуб 105 матчей во всех соревнованиях и забил 61 гол. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в прошлом сезоне преодолел рубеж 100 мячей в турнире суммарно за карьеру.

В 2019 году бразилец получил украинский паспорт и был вызван в национальную сборную нашей страны. В составе "сине-желтых" он провел 11 поединков, забил один гол.

В апреле 2021 года Мораес получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.