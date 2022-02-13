"Шахтер" продлил контракты с двумя "бриллиантами украинского футбола"

Михаил Мудрик и Георгий Судаков поставили подписи под новым соглашением с "горняками".

Донецкий "Шахтер" объявил о продлении контрактов с полузащитниками Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.

Оба футболиста подписали соглашения до конца 2026 года, сообщает официальный сайт "горняков".

Важное событие в жизни клуба прокомментировал директор по футболу "горняков" Дарио Срна, назвав Мудрика и Судакова бриллиантами донецкого клуба и украинского футбола.

"Я рад, что Шахтер очень быстро нашел общий язык с Мудриком и Судаковым. Мы давным-давно знаем, что они - очень большие таланты. Они заслужили новые контракты. Мы показываем им, что уважаем их талант и работу, а также что серьезно на них рассчитываем в следующие пять лет.

Я уже говорил, что Судаков, Мудрик и Бондаренко - это три бриллианта "Шахтера" и украинского футбола, которых нужно воспитывать и поднимать на высокий уровень", - сказал Срна.

В этом сезоне 21-летний Мудрик забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах "горняков" во всех турнирах.

19-летний Судаков сыграл в 15 матчах донецкого клуба, забил четыре гола и сделал один ассист.

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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