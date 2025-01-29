"Шахтер" проиграл дортмундской "Боруссии" и не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

"Горняки" навязали борьбу немецкому гранду, однако поражения не избежали.

Донецкий "Шахтер" проиграл дортмундской "Боруссии" в матче последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 3:1 .

Немецкий клуб открыл счет на 17-й минуте встречи – Карим Адееми пробил с правого фланга штрафной площадки, а мяч попал в Серу Гирасси и оказался в воротах.

В конце первого тайма "шмели" удвоили свое преимущество в счете – Гирасси оформил дубль, реализовав выход один на один с Дмитрием Ризныком после передачи Юлиана Брандта за спины защитникам "горняков".

На старте второго тайма подопечные Марино Пушича сократили отставание в счете – на 50-й минуте голкипер дортмундцев Грегор Кобель допустил ужасную ошибку, далеко отпустив мяч, и Марлон Гомес в подкате направил его в ворота.

На 79-й минуте "Боруссия" вернула себе преимущество в два мяча. Рами Бенсебаини обыгрался в стенку с Джованни Рейной, а затем изысканно перебросил Ризныка.

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Шахтер" с 7 очками финишировал на 27-м месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, не сумев пробиться в плей-офф. "Боруссия" Дортмунд (15 баллов) продолжит борьбу в плей-офф.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится в пятницу, 31 января. Первые поединки этой стадии сыграют 11/12 февраля, а ответные встречи – 18/19 февраля.

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