"Шахтер" проиграл "Колосу" в заключительном туре УПЛ — Степаненко со слезами завершил карьеру

"Шахтер" потерпел поражение от "Колоса" в матче, заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече ковалевцы забили на старте второго тайма — на 49-й минуте Ардит Тахири замкнул навес Даниила Хрипчука с правого фланга.

Этот матч стал последним в профессиональной карьере полузащитника Тараса Степаненко, который вышел на поле в стартовом составе "Колоса" и отыграл 60 минут, после чего был заменен.

Степаненко со слезами покидал поле, а игроки обеих команд устроили ему коридор почета и красиво провели легенду.

Степаненко — легенда донецкого "Шахтера". Тарас выступал за "горняков" с 2010 по 2025 год, проведя в оранжево-черной футболке 439 матчей во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 25 ассистов.

Степаненко имеет 10 чемпионских титулов вместе с "Шахтером", а еще 8 раз выигрывал с "горняками" Кубок Украины и 7 раз Суперкубок.

В марте 2026 года Тарас вернулся в Украину после одного сезона в турецком "Эюпспоре" и подписал контракт с "Колосом".

Также Степаненко провел 87 матчей за сборную Украины, в которых забил 4 гола.

Отметим, что сразу после завершения игровой карьеры Степаненко начнет тренерскую — он присоединится к штабу Андреа Мальдеры в сборной Украины.

Для "Шахтера" (72 очка) этот матч уже не имел турнирного значения — еще за три тура до конца подопечные Арды Турана досрочно стали чемпионами УПЛ. "Колос" (49 баллов) после победы над "горняками" поднялся на пятую позицию.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

