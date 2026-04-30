- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 2 мин
"Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас" в первом матче полуфинала Лиги конференций
Ответный поединок между командами состоится 7 мая в Лондоне.
Донецкий "Шахтер" уступил английскому "Кристал Пэлас" в первом матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26. Номинально домашний для украинского клуба поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове и завершился со счетом 1:3.
"Орлы" открыли счет уже на 21-й секунде встречи — Жан-Филипп Матета нашел передачей к правому флангу штрафной площадки Исмаилу Сарра, а тот точно пробил низом в дальний угол.
Гол Сарра в ворота "горняков" стал самым быстрым в истории Лиги конференций.
Подопечные Арды Турана пытались ответить и до перерыва вдвое больше владели мячом, чем соперник, но так и не нанесли ни одного удара в створ ворот.
На самом старте второго тайма "Шахтер" сравнял счет — на 48-й минуте Педриньо выполнил подачу с углового, Кауан Элиас на ближней штанге головой сбросил мяч во вратарскую площадку, откуда Олег Очеретько переправил мяч в ворота.
На 54-й минуте представитель английской Премьер-лиги имел двойной супершанс, но "Шахтер" от пропущенного мяча спас вратарь Дмитрий Ризнык, который сразу отразил удар Сарра, а затем среагировал на добивание от Матета.
Через несколько минут "орлы" снова были чрезвычайно близки к тому, чтобы забить — после вбрасывания из аута Матета из пределов вратарской попал в штангу.
На 58-й минуте "Кристал Пэлас" все же вышел вперед — Даичи Камада поразил ворота донецкого клуба после вбрасывания из аута и отскока в центр штрафной площадки.
На 84-й минуте подопечные Оливера Гласнера увеличили свое преимущество в счете — Камада в быстрой контратаке вывел Йоргена Странн-Ларсена на ворота "горняков" и тот переиграл Ризныка.
Украинский клуб до самого финального свистка шел вперед, пытаясь сократить отставание в счете, однако английская команда удержала победу с разницей в два мяча.
Ответный матч между "Кристал Пэлас" и "Шахтером" состоится в четверг, 7 мая, на арене "Селхерст Парк" в Лондоне. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары в финале Лиги конференций сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором сильнейшего определяют испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург". В первом матче "Райо Вальекано" дома выиграл со счетом 1:0.
Финал Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.