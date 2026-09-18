"Шахтер" против "Динамо": результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © УАФ

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В пятницу, 18 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.

На этой стадии турнира сыграют 16 клубов, которые выиграли свои матчи 1/16 финала.

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Матч 1/16 финала "Тростянец" — "Чернигов" не состоялся в запланированную дату из-за длительной воздушной тревоги. Игру перенесли на 6 октября.

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Победители одноматчевых противостояний 1/8 финала выйдут в четвертьфинал. Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу будет пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

Уже в 1/8 финала национального Кубка сыграют между собой главные фавориты турнира — донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Отметим, что в предыдущем розыгрыше Кубка Украины "бело-синие" и "горняки" также встретились уже на стадии 1/8 финала. Тогда "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

"Левый Берег" (Киев) — "Верес" (Ровно)

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"Металлист" (Харьков) — ЛНЗ (Черкассы)

"Заря" (Луганск) — "Кривбасс" (Кривой Рог)

"Тростянец" (Сумы) / "Чернигов" — "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

"Маяк" Сарны — "Харьков"

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"Александрия" — "Карпаты" (Львов)

"Шахтер" (Донецк) — "Динамо" (Киев)

"Новый Роздол" (Львовская область) — "Полесье" (Житомир)

Базовые даты проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины — 27–29 октября.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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