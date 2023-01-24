"Шахтер" против ФИФА: донецкий клуб обжалует решение CAS по делу о возмещении ущерба

"Шахтер" будет обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего иск донецкого клуба против ФИФА по делу о возмещении ущерба, причиненного введением организацией особого трансферного правила в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Мы не удовлетворены решением CAS и собираемся подать апелляцию. Мы обратимся в Федеральный суд Швейцарии, в Европейскую комиссию, потому что считаем, что ФИФА нарушила антимонопольное законодательство. Если ФИФА продолжит использовать это правило в конце сезона, многие игроки, которых мы подписали, приостановят свои контракты и мы потеряем их бесплатно.

К июню 2023 года наш ущерб составит 40 миллионов евро. Если ФИФА продолжит использовать это правило, то он увеличится до 70 миллионов евро. У некоторых игроков закончатся контракты, и наши убытки возрастут.

Мы также встретимся с Европейской ассоциацией клубов (ECA) для создания ряда документов, которые изменят систему, что позволит нам выиграть судебные процессы против ФИФА", – сказал Палкин.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФИФА разрешила легионерам из УПЛ, а также чемпионата России в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами. Сначала новое трансферное правило было рассчитано до июня 2022 года, но затем ФИФА продлила срок его действия еще на год, до июня 2023-го.

Воспользовавшись новым правилом ФИФА, "горняков" покинули почти все легионеры. "Шахтер" утверждал, что это повлекло для клуба экономические потери в размере 50 миллионов евро и обратился к CAS с требованием от ФИФА возместить ущерб. Однако Спортивный арбитражный суд принял сторону Международной федерации футбола, отказав "оранжево-черным".

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