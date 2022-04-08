"Шахтер" проведет серию благотворительных матчей во время войны, чтобы собрать деньги для помощи Украине

"Шахтер" проведет серию благотворительных матчей во время войны, чтобы собрать деньги для помощи Украине

Инициативу "горняков" поддержал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Донецкий Шахтер объявил о проведении серии благотворительных матчей под патронатом МИД Украины.

Все средства от реализации билетов на поединки и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Инициативу украинских футбольных грандов провести серию благотворительных матчей за границей поддержал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Футбольная дипломатия поможет привлечь миллионы болельщиков по всему миру на помощь Украине, что очень важно. Этим благотворительным туром мы продолжим поддерживать внимание мира к российской агрессии против Украины и собирать дополнительные средства для украинской армии", - заявил он.

Предварительный график благотворительных матчей "Шахтера":

9 апреля. "Олимпиакос" (Пирей) - "Шахтер"

14 апреля. "Лехия" (Гданьск) - "Шахтер"

19 апреля. "Фенербахче" (Стамбул) - "Шахтер"

1 мая. "Хайдук" (Сплит) - "Шахтер"

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" также проведет ряд благотворительных матчей в поддержку Украины. Первым соперником "бело-синих" 12 апреля станет польская "Легия".

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