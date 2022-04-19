"Шахтер" провел трогательную акцию ради 4-летней девочки из Мариуполя перед матчем против "Фенербахче"

"Шахтер" провел трогательную акцию ради 4-летней девочки из Мариуполя перед матчем против "Фенербахче"

Команда Роберто Де Дзерби сыграла очередной благотворительный поединок в поддержку Украины.

Донецкий "Шахтер" провел третий матч в рамках своего благотворительного евротурне в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами. На поединок против турецкого "Фенербахче" в Стамбуле игроки "горняков" вышли в специальных футболках.

На плечах у игроков донецкого клуба были завязаны флаги Украины, а на футболках - изображение четырехлетней Алисы, которая все дни войны прячется от снарядов российских войск в бомбоубежище Мариуполя.

"Я хочу вернуться домой", - именно такая надпись расположена рядом с фото девочки.

ФК Шахтер

В пресс-службе "горняков" объяснили, что таким образом хотели продемонстрировать миру ужасы войны, которую Российская Федерация развязала против Украины.

"Сегодняшняя благотворительная игра - возможность показать через историю Алисы весь ужас войны. Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину" - говорится на странице "Шахтера" в Twitter.

Сегодняшняя благотворительная игра – возможность показать через историю Алисы весь ужас войны. Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину. #Shakhtar #Украина #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Jn02MRNkY1 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 19, 2022

Отметим, что поединок завершился минимальным поражением горняков со счетом 0:1. Единственный гол во встрече на 26-й минуте забил эквадорский нападающий "Фенербахче" Эннер Валенсия.

Напомним, в предыдущих благотворительных матчах донецкая команда уступила греческому "Олимпиакосу" - тогда на нужды украинцев собрали 102 тысяч евро, а также обыграла польскую "Лехию" благодаря голу 12-летнего фаната из Мариуполя.

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