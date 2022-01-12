"Шахтер" проявляет интерес к талантливому бразильцу, который недавно сбил насмерть человека

"Шахтер" проявляет интерес к талантливому бразильцу, который недавно сбил насмерть человека

Конкурентами "горняков" в борьбе за игрока является еще ряд клубов.

Донецкому " Шахтеру " интересен юный футболист бразильского "Фламенго" – Рамон Рамос Лима.

Об этом сообщает AS.

Отмечается, что кроме "горняков" на 20-летнего левого защитника претендует еще ряд клубов — в том числе португальская "Бенфика", швейцарский "Базель" и французский "Монако".

Бразилец, которого на Родине называют новым Марсело (звезда "Реала", прим.), имеет контракт со "стервятниками" до конца 2025 года, однако готов перебраться в Европу уже в январе. Стартовая цена для переговоров с "Фламенго" по Рамону составляет 6 миллионов евро.

В 2021 году Рамон Рамос Лима провел за клуб всего 12 поединков в бразильской Серии А;

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает этого игрока в два миллиона евро.

Добавим, что в начале декабря 2021 года Лима насмерть сбил курьера-велосипедиста. Рамон оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую. Но по дороге в больницу 30-летний курьер скончался.

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