"Шахтер" разбил "Ингулец", но впервые за 29 лет финиширует ниже второго места в УПЛ (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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"Шахтер" одержал разгромную победу над "Ингульцом" в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:4 .

Уже на 3-й минуте встречи "горняков" вывел вперед Артем Бондаренко. На 17-й минуте петровцы отыгрались усилиями Романа Волохатого.

Во втором тайме подопечные Марино Пушича забили в ворота соперника три безответных мяча: дубль оформил Георгий Судаков, еще один гол в активе Бондаренко.

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Обзор матча "Ингулец" – "Шахтер"

Несмотря на победу, "Шахтер" (61 очко) потерял шансы догнать "Александрию" (66 баллов) в борьбе за "серебро" УПЛ.

"Горняки" впервые за 29 лет финишируют ниже второго места в УПЛ. Последний раз донецкий гранд не получал хотя бы "серебро" в сезоне-1995/1996.

"Ингулец" (23 балла) занимает предпоследнее, 15-е место в УПЛ, но в заключительном туре еще может избежать прямого вылета из элитного дивизиона и попасть в переходные матчи.

В заключительном туре УПЛ, 24 мая, "Шахтер" сразится с "Рухом", а "Ингулец" встретится с "Ворсклой".

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Напомним, на этой неделе состоялся финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" в серии пенальти одолел "Динамо".