"Шахтер" разбил "Львов" в стартовом матче тура и захватил лидерство в УПЛ

"Шахтер" разбил "Львов" в стартовом матче тура и захватил лидерство в УПЛ

Донецкий клуб сдвинул "Динамо" с вершины турнирной таблицы.

"Шахтер" разгромил "Львов" в поединке-открытии 17-го тура украинской Премьер-лиги. Игра на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась уверенной победой "горняков" - 6:1 .

Встреча началась неожиданностью. Ганский нападающий гостей Эрнест вывел львовян вперед на 17-й минуте. Команда Роберто Де Дзерби отыгралась перед самым перерывом - пенальти реализовал Тете.

А вот во втором тайме донецкий клуб оказался на голову сильнее своего соперника. "Оранжево-черные" устроили львовянам разгром - голами отличились Педринью, Артем Бондаренко, Марлос (с пенальті), Тарас Степаненко и Ефим Конопля.

Отметим, что "Львов" доигрывал поединок в меньшинстве. На 83-й минуте прямую красную карточку получил Энес Махмутович.

"Шахтер" (44 балла) вышел на первое место в таблице УПЛ, обойдя "Динамо" (41 очко). 4 декабря киевляне на выезде встретятся с "Вересом".

В 18-м туре, после которого УПП отправится на зимние каникулы, команда Де Дзерби 11 декабря в гостях сыграет с "Александрией", а "Львов" в тот же день примет "Ворсклу".

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