"Шахтер" разбил "Оболонь", увеличив отрыв от "Динамо" в УПЛ
"Горняки" продолжают лидировать и опережают "бело-синих" уже на десять очков.
"Шахтер" разгромил "Оболонь" в выездном матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 0:6.
"Горняки" открыли счет в конце первого тайма благодаря точному удару Валерия Бондаря.
Сразу после перерыва донецкий клуб сделал счет разгромным – на 48-й минуте забил Винисиус Тобиас, а через минуту отличился Лука Мейреллиш.
На 56-й минуте "пивовары" остались в меньшинстве – Сергей Суханов в течение четырех минут получил две желтые карточки.
Подопечные Арды Турана воспользовались численным преимуществом и еще трижды поразили ворота соперника: на 69-й минуте забил Эгиналду, на 80-й минуте отличился Изаки Силва, а на 82-й минуте окончательный счет установил Кауан Элиас.
Обзор матча "Оболонь" – "Шахтер"
Будет добавлен в скором времени.
После этой победы "Шахтер" (30 очков) продолжает единолично лидировать в УПЛ. Дончане опережают ближайшего преследователя – ЛНЗ – на 4 балла. В то же время отрыв "горняков" от "Динамо", которое сейчас занимает только пятое место, увеличился уже до 10 зачетных пунктов.
"Оболонь" (16 очков) осталась на 11-й строчке элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.
В следующем туре УПЛ "оранжево-черные" 1 декабря сразятся с "Кривбассом", а "пивовары" 28 ноября примут "Колос".
Перед этим "Шахтер" 27 ноября на выезде сыграет с ирландским "Шэмрок Роверс" в рамках основного раунда Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" в УПЛ.