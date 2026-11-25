"Шахтер" U-19 / facebook.com/fcsd.academy

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Донецкий "Шахтер" разгромил стамбульский "Фенербахче" в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА. Номинально домашний для "горняков" поединок в Лондоне завершился со счетом 6:0.

Четыре гола в составе "оранжево-черных" забил бразилец Райан Роберто. Еще по одному мячу — в активе Макара Твердохлиба и Александра Черненького.

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Это первая победа для "Шахтера" в сезоне Юношеской лиги УЕФА. Команда Алексея Белика прервала серию из четырех поражений подряд и с тремя набранными очками занимает 30-е место в турнирной таблице основного этапа, сохраняя шансы на выход в плей-офф.

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Следующий матч в Юношеской лиге УЕФА "Шахтер" U-19 проведет против братиславского "Слована". Поединок 6-го тура состоится 9 декабря, начало — в 14:00 по киевскому времени.

Также в среду, 25 ноября, взрослая команда "Шахтера" сыграет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче УПЛ.

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