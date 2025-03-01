"Шахтер" разгромил "Александрию" и сократил отставание от "Динамо" в таблице УПЛ (видео)

"Горняки" забили сопернику три безответных мяча в конце встречи.

"Шахтер" одержал победу над "Александрией" в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:0 .

Все три гола "горняки" забили в конце встречи. На 78-й минуте открыл счет Георгий Судаков. На 90-й минуте Эгиналду укрепил преимущество донецкого клуба, а на 90+4-й минуте Судаков оформил дубль.

Обзор матча "Шахтер" – "Александрия"

После этого матча "Александрия" (41 балл) продолжает занимать второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая на 6 очков от "Динамо", которое лидирует. "Шахтер" (39 пунктов + матч в запасе) остался на третьей позиции.

В следующем туре "Шахтер" 6 марта сыграет с "Кривбассом", а "Александрия" днем позже сразится с "Колосом".

Читайте также:

"Жирона" с голом и ассистом Цыганкова сыграла вничью против "Сельты" в чемпионате Испании (видео)

"Динамо" сенсационно не сумело обыграть "Ворсклу", впервые в 2025 году потеряв очки в УПЛ (видео)

Менеджер клуба УПЛ не вернулся в Украину после заграничный сборов