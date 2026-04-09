"Шахтер" разгромил "АЗ Алкмар" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций
Ответный поединок состоится через неделю, 16 апреля, в Нидерландах.
Донецкий "Шахтер" разгромил нидерландский "АЗ Алкмар" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоялся на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове и завершился со счетом 3:0.
Перед стартом встречи на стадионе минутой молчания почтили память легендарного экс-тренера "горняков" Мирчи Луческу, который умер 7 апреля в возрасте 80 лет.
На матче присутствовал президент донецкого клуба Ринат Ахметов, который не посещал поединка команды с 2 мая 2014 года, когда "Шахтер" провел последний матч на "Донбасс Арене" с "Ильичевцем".
Он дал обещание, что в знак солидарности с болельщиками не будет посещать поединки до возвращения команды на "Донбасс Арену" в Донецке.
Старт матча затмила жуткая травма полузащитника "горняков" Изаки Силвы. Бразилец потерял сознание после столкновения в подкате с соперником, но после помощи врачей вернулся на поле.
Однако сыграл Изаки не долго. На 24-й минуте он под аплодисменты фанатов все же был вынужден покинуть поле — его заменил Артем Бондаренко.
Первый тайм игры прошел без забитых голов — команды создали очень мало моментов.
А вот на старте второго тайма "Шахтер" имел отличный шанс открыть счет — на 50-й минуте Педриньо со штрафного на правом фланге попал в перекладину.
На 57-й минуте острый момент имел форвард "оранжево-черных" Кауан Элиас, но его удар из пределов штрафной площадки парировал голкипер нидерландского клуба Йерун Зут.
А на 72-й минуте "Шахтер" открыл счет в матче — Педриньо шикарным ударом издали отправил мяч в дальнюю "девятку".
На 81-й минуте подопечные Арды Турана удвоили свое преимущество — Алиссон отправил мяч в ворота, сыграв на подборе после подачи Педриньо с углового.
А уже на 83-й минуте дончане сделали счет разгромным — Алиссон оформил дубль, точным ударом замкнув прострел Эгиналду с левого фланга после красивой атаки "горняков".
Отыграть хотя бы один мяч "АЗ Алкмару" оказалось не по силам, так что "Шахтер" обеспечил себе комфортное преимущество перед ответным матчем.
Ответный матч между "АЗ Алкмаром" и "Шахтером" состоится в четверг, 16 апреля, на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.
Победитель пары "Шахтер" — "АЗ Алкмар" в полуфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия). В первом матче "орлы" дома разбили "фиалок" со счетом 3:0.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).