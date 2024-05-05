"Шахтер" разгромил "Черноморец" и подошел к Классическому с 4-очковым отрывом от "Динамо" (видео)

"Горняки" разобрались с "моряками" во втором поединке подряд, приблизившись к чемпионству.

"Шахтер" одержал разгромную победу над "Черноморцем" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый берег" в Киеве закончился со счетом 3:0 .

Подопечные Марино Пушича вышли вперед на 19-й минуте усилиями Георгия Судакова, а через четыре минуты преимущество "горняков" удвоил Даниил Сикан.

После перерыва дончане довели дело до разгрома – на 56-й минуте пенальти реализовал бразилец Кевин.

Обзор матча "Шахтер" – "Черноморец"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что "Шахтер" разбил "Черноморец" во втором матче подряд. 1 мая "оранжево-черные" разгромили одесский клуб (4:1) в перенесенном поединке 12-го тура УПЛ.

Таким образом, "горняки" (67 очков) укрепили свое лидерство в чемпионате Украины и за три тура до конца сезона опережают "Динамо", которое идет на второй позиции, на четыре балла.

В следующем туре УПЛ состоится украинское Классическое – в субботу, 11 мая, "Шахтер" будет противостоять "Динамо". В случае победы донецкий клуб досрочно завоюет чемпионство.

"Черноморец" (29 пунктов) занимает десятое место УПЛ. В воскресенье, 12 мая, команда Романа Григорчука примет "Металлист 1925".

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