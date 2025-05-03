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"Шахтер" разгромил "Черноморец" и продолжил борьбу за "серебро" УПЛ (видео)
"Горняки" разобрались с аутсайдером чемпионата, приблизившись ко второму месту в турнирной таблице.
"Шахтер" разгромил "Черноморец" в выездном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Черноморец" в Одессе завершился со счетом 0:3.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второго тайма "горняки" открыли счет – на 55-й минуте отличился Артем Бондаренко.
Затем "оранжево-черные" укрепили свое преимущество и довели дело до разгрома. Дубль оформил Невертон, забив на 71-й и 75-й минутах.
Обзор матча "Черноморец" – "Шахтер"
Будет добавлен в скором времени.
После этой победы "Шахтер" (57 очков) остался на третьем месте в УПЛ, но приблизился к "Александрии" (60 баллов), которая идет второй с матчем в запасе. Лидирует "Динамо" (64 пункта + поединок в запасе).
"Черноморец" (18 очков) находится на последней, 16-й строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.
В следующем туре УПЛ дончане 9 мая сразятся со "Зарей", а "моряки" днем позже встретятся с "Ворсклой".