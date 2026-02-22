"Шахтер" разгромил "Карпаты" в первом матче весенней части УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

"Шахтер" разгромил "Карпаты" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А вот уже после перерыва "горнякам" удалось склонить чашу весов на свою сторону.

Хет-трик оформил форвард дончан Лассина Траоре, который вышел на замену на 65-й минуте вместо Луки Мейреллиша. Африканец отличился голами на 67-й, 71-й и 82-й минутах.

Для обоих клубов это была первая официальная игра после зимней паузы.

Обзор матча "Шахтер" — "Карпаты"

После этой победы "Шахтер" (38 очков) занимает второе место в таблице УПЛ. Подопечные Арды Турана по дополнительным показателям уступают сенсационному лидеру чемпионата — черкасскому ЛНЗ.

В свою очередь, "Карпаты" (19 пунктов) находятся на десятой позиции.

В следующем туре национального чемпионата "оранжево-черные" 27 февраля встретятся с "Вересом", а львовяне 1 марта примут "Колос".