"Шахтер" разгромил "Кривбасс" и захватил лидерство в турнирной таблице УПЛ

Дончане оторвались от "Днепра-1" на три очка.
"Шахтер" одержал победу над "Кривбассом" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 0:3.
Все голы подопечные Игоря Йовичевича забили во втором тайме. На 58-й минуте "оранжево-черные" вышли вперед после точного удара Георгия Судакова.
На 80-й минуте дебютный гол за "Шахтер" забил венесуэльский новичок клуба Кевин Келси. Ассист в свой актив записал Судаков.
А еще через четыре минуты разгромным счет сделал Марьян Швед, недавно восстановившийся после серьезной травмы. Голевую передачу отдал Дмитрий Крыськив.
"Шахтер" (39 очков) единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ, оторвавшись от "Днепра-1" на три балла. "Кривбасс" (21 пункт) остался на шестой позиции.
В следующем туре "горняки" 19 марта сыграют с "Рухом", а подопечные Юрия Вернидуба днем ранее встретятся со "Львовом".
Напомним, в четверг, 16 марта, "Шахтер" в Роттердаме проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с нидерландским "Фейеноордом". Первая встреча команд в Варшаве завершилась вничью 1:1.
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