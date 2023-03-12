"Шахтер" разгромил "Кривбасс" и захватил лидерство в турнирной таблице УПЛ

Дончане оторвались от "Днепра-1" на три очка.

"Шахтер" одержал победу над "Кривбассом" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 0:3 .

Все голы подопечные Игоря Йовичевича забили во втором тайме. На 58-й минуте "оранжево-черные" вышли вперед после точного удара Георгия Судакова.

На 80-й минуте дебютный гол за "Шахтер" забил венесуэльский новичок клуба Кевин Келси. Ассист в свой актив записал Судаков.

А еще через четыре минуты разгромным счет сделал Марьян Швед, недавно восстановившийся после серьезной травмы. Голевую передачу отдал Дмитрий Крыськив.

"Шахтер" (39 очков) единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ, оторвавшись от "Днепра-1" на три балла. "Кривбасс" (21 пункт) остался на шестой позиции.

В следующем туре "горняки" 19 марта сыграют с "Рухом", а подопечные Юрия Вернидуба днем ранее встретятся со "Львовом".

Напомним, в четверг, 16 марта, "Шахтер" в Роттердаме проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с нидерландским "Фейеноордом". Первая встреча команд в Варшаве завершилась вничью 1:1.

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