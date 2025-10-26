"Шахтер" разгромил "Кудровку" и вышел на первое место в УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

"Шахтер" одержал разгромную победу над "Кудровкой" 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 4:0 .

Еще в первом тайме "горняки" дважды поразили ворота соперника – на 7-й минуте счет открыл Кауан Элиас, а на 32-й минуте преимущество донецкого клуба укрепил Олег Очеретько.

На старте второй половины встречи подопечные Арды Турана забили в третий раз – на 51-й минуте Кауан Элиас оформил дубль.

На 71-й минуте команда из села Черниговской области могла сократить отставание, но Дмитрий Коркишко не реализовал пенальти.

В конце игры "оранжево-черные" отправили четвертый мяч в ворота соперника – окончательный счет матча на 87-й минуте установил Антон Глущенко.

Обзор матча "Шахтер" – "Кудровка"

Таким образом, "Шахтер" прервал трехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. До этого дончане проиграли ЛНЗ (1:4) и сыграли вничью с "Полесьем" (0:0) в УПЛ, а также уступили польской "Легии" (1:2) в Лиге конференций.

После этой победы "Шахтер" (21 очко) вышел на первое место в УПЛ. "Кудровка" (11 баллов) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре "Шахтер" 2 ноября встретится с "Динамо", а "Кудровка" 31 октября сыграет против "Оболони".

Перед этим "Шахтер" 29 октября сразится с "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины.