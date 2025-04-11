"Шахтер" разгромил ЛНЗ и приблизился к "Динамо" с "Александрией" в таблице УПЛ (видео)

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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"Шахтер" одержал разгромную победу над ЛНЗ в стартовом матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Черкассы-Арена" в Черкассах завершился со счетом 1:4 .

Еще в первом тайме дончане трижды поразили ворота соперника. Дубль оформил Марлон Гомес, забив на 7-й и 20-й минутах.

Кроме того, на 10-й минуте защитник черкасской команды Айди Дайко отличился автоголом, срезав мяч в свои ворота.

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На 33-й минуте встречи у ЛНЗ был шанс отквитать один мяч, но гол Фрэнсиса Момо после вмешательства VAR был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме хозяева поля сократили отставание – на 86-й минуте точный удар нанес Хайдин Салиху, но это уже не помешало "горнякам" спокойно довести дело до победы.

Более того, в компенсированное время – на 90+2-й минуте – Лассина Траоре забил четвертый гол "оранжево-черных", установив окончательный счет матча.

Обзор матча ЛНЗ – "Шахтер"

После этой победы "Шахтер" (50 очков) остался на третьем месте в УПЛ. Подопечные Марино Пушича теперь отстают от "Александрии" на 3 балла, а от лидера чемпионата – "Динамо" – на 7 пунктов.

ЛНЗ (25 очков) находится на десятой позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ донецкий клуб 19 апреля встретится с "Колосом", а ЛНЗ днем позже сразится с "Ингульцом".