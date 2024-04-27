"Шахтер" разгромил ЛНЗ и снова оторвался от "Динамо" в чемпионской гонке УПЛ (видео)

В начале матча один из лидеров "горняков" Артем Бондаренко получил травму и покинул поле на носилках.
"Шахтер" в гостях разбил ЛНЗ в поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Черкассах завершился со счетом 0:3.
В начале встречи травму получил один из лидеров "горняков" Артем Бондаренко – врачи забрали его с поля на носилках.
Перед перерывом "оранжево-черные" вышли вперед – на 40-й минуте Даниил Сикан замкнул навес Кевина.
Во втором тайме подопечные Марино Пушича развили свой успех. На 63-й минуте голом отличился Георгий Судаков, а в компенсированное время Эгиналду сделал счет разгромным.
Обзор матча ЛНЗ – "Шахтер"
Благодаря этой победе "Шахтер" (61 очко) увеличил преимущество над "Динамо" на вершине турнирной таблицы УПЛ до 4 баллов. ЛНЗ (32 пункта) остался на седьмой позиции.
1 мая "горняки" встретятся с "Черноморцем" в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Украины, а черкасская команда 4 мая на выезде сыграет против "Оболони".
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