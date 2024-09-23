"Шахтер" разгромил "Оболонь" в заключительном матче 7-го тура УПЛ (видео)

"Шахтер" одержал разгромную победу над "Оболонью" в заключительном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 4:0 .

Дончане открыли счет на 17-й минуте – Артем Бондаренко из пределов штрафной в касание отправил мяч в ворота после скидки в падении через себя от Винисиуса Тобиаса.

Укрепили свое преимущество "оранжево-черные" уже во втором тайме. На 67-й минуте Лассина Траоре удачно сыграл на добивании после того, как Георгий Судаков с близкого расстояния попал в штангу.

На 79-й минуте подопечные Марино Пушича сделали счет разгромным – Судаков забил, а Траоре отличился ассистом.

Точку в этой встрече на 90-й минуте поставил Невертон, который нанес результативный удар, воспользовавшись передачей Николая Матвиенко.

Обзор матча "Шахтер" – "Оболонь"

После этой победы "Шахтер" с 12 очками поднялся на четвертое место в УПЛ. "Горняки" сократили до четырех баллов отставание от лидеров чемпионата – "Динамо" и "Александрии". В свою очередь, "Оболонь" с 2 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре УПЛ дончане 27 сентября проведут гостевой поединок с "Вересом", а "пивовары" 29 августа примут "Ингулец".

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