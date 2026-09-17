"Шахтер" разгромил "Ольховцы" и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" разгромил "Ольховцы" из одноименного села Закарпатской области в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Ольховцы-Арена-Парк" в селе Ольховцы завершился со счетом 0:3 .

"Горняки" открыли счет на 30-й минуте встречи — Егор Назарина красивым дальним ударом со штрафного отправил мяч в левую "девятку".

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На 44-й минуте подопечные Арды Турана удвоили свое преимущество — Габриэль Карвалью воспользовался передачей Иракли Азарова с левого фланга и низом точно пробил в дальний угол.

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Во втором тайме "оранжево-черные" довели дело до разгрома — на 72-й минуте Виктор Цуканов успешно сыграл на добивании, вколотив мяч под перекладину.

Таким образом, "Шахтер" вышел в 1/8 финала Кубка Украины, а "Ольховцы" прекратили свой путь в турнире.

Обзор матча "Ольховцы" — "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Шахтера" это был первый матч в текущем розыгрыше Кубка Украины, тогда как "Ольховцы" стартовали с 1/32 финала, где сенсационно победили представителя УПЛ — одесский "Черноморец" (1:0).

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Сейчас "Шахтер" занимает второе место в УПЛ, имея 15 очков после шести сыгранных матчей. Подопечные Турана по дополнительным показателям уступают лишь "Полесью", которое нанесло "оранжево-черным" единственное поражение в этом сезоне (0:2).

В предыдущем матче "Шахтер" разобрался с "Черноморцем" (2:0) в рамках шестого тура УПЛ. До этого донецкий клуб стартовал в Лиге чемпионов боевой ничьей против нидерландского ПСВ (1:1).

Следующий матч "Шахтер" сыграет в воскресенье, 20 сентября, против ЛНЗ в рамках 7-го тура УПЛ. Поединок на "Арене Львов" во Львове начнется в 18:00.

"Ольховцы" находятся на последней позиции в группе A турнирной таблицы Второй лиги, набрав 2 очка за пять матчей. В предыдущем поединке команда из Закарпатской области проиграла клубу "Днестр" Залещики (0:2) в рамках шестого тура Второй лиги.

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Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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