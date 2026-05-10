"Шахтер" разгромил "Полтаву" и досрочно стал чемпионом УПЛ
"Горняки" завоевали 16-й в истории титул чемпиона Украины.
Донецкий "Шахтер" стал победителем украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Произошло это по итогам матча 27-го тура, в котором "горняки" разгромили "Полтаву". Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:4.
В конце первого тайма счет в игре открыл Дмитрий Крыськив. После перерыва "оранжево-черные" поразили ворота соперника еще три раза — дубль оформил Изаки Силва, а последним забитым мячом отличился Лассина Траоре.
Благодаря этой победе "Шахтер" (66 очков) досрочно стал чемпионом УПЛ. "Горняки" стали недостижимыми для преследователей в турнирной таблице — за три тура до конца опережают идущее вторым "Полесье" на 11 баллов.
"Полтава" (12 очков) осталась в зоне вылета — на последней строчке таблицы УПЛ.
Для "Шахтера" это 16-е чемпионство УПЛ в истории и первый трофей под руководством турецкого тренера Арды Турана, который возглавил команду после завершения прошлого сезона.
Донецкий клуб вплотную приблизился к "Динамо", которое является рекордсменом по выигранным титулам УПЛ — киевляне 17 раз становились чемпионом Украины.
В следующем туре "Шахтер" сыграет против "Оболони", а "Полтава" приедет в гости к ЛНЗ. Оба матча состоятся в среду, 13 мая.