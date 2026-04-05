"Шахтер" разгромил "Рух" и догнал ЛНЗ на вершине УПЛ
"Горняки" поравнялись по очкам с черкасским клубом, но еще имеют игру в запасе.
"Шахтер" одержал разгромную победу над "Рухом" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:0.
"Горняки" открыли счет на 34-й минуте встречи, когда Эгиналду на дальней штанге головой замкнул подачу с правого фланга от Артема Бондаренко.
Во втором тайме подопечные Арды Турана развили свое преимущество. На 62-й минуте Эгиналду оформил дубль, ассистировал ему Лассина Траоре.
В конце матча "оранжево-черные" довели дело до разгрома — на 88-й минуте точный удар нанес Лука Мейреллиш.
Могли дончане забивать и четвертый мяч, но Педриньо на 90+4-й минуте не реализовал пенальти.
После этой победы "Шахтер" (50 очков) догнал ЛНЗ (50 баллов) на вершине турнирной таблицы УПЛ, но у "горняков" еще есть матч в запасе. "Рух" (19 пунктов) идет на 14-й позиции.
В следующем туре УПЛ донецкий клуб 13 апреля будет противостоять ЛНЗ, а львовяне 10 апреля примут "Колос".
Перед этим "Шахтер" 9 апреля проведет первый матч 1/4 финала Лиги конференций с нидерландским "АЗ Алкмаром".