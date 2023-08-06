"Шахтер" разгромно проиграл "Тоттенхэму" в благотворительном матче – красивое прощание Пятова (видео)

В воскресенье, 6 августа, донецкий "Шахтер" сыграл с "Тоттенъэмом" в благотворительном матче в поддержку Украины. Встреча в Лондоне завершилась разгромной победой "шпор" со счетом 5:1 .

Перед началом поединка гимн Украины трогательно исполнила известная певица Оля Полякова.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами – на гол Харри Кейна "горняки" ответили точным ударом Кевина Келси.

А после перерыва лондонцы устроили разгром, забив "Шахтеру" четыре безответных мяча. Трижды во втором тайме ворота Дмитрия Ризныка поразил Кейн, который таким образом оформил в игре покер. Еще один гол на счету Дэйна Скарлетта.

Матч против "Тоттенхэма" стал прощальным для легендарного вратаря "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова. 39-летний голкипер вышел в стартовом составе и провел на поле 15 минут.

На 16-й минуте Андрея заменил Ризнык. Когда Пятов покидал поле, футболисты "Шахтера" организовали для него "коридор почета" и вместе с болельщиками поблагодарили вратаря за яркую карьеру громкими овациями.

За 16 лет в "Шахтере" Пятов сыграл за донецкий клуб 482 матча во всех турнирах. Вместе с "горняками" он 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок страны, 6 раз Суперкубок, а также триумфовал в Кубке УЕФА в сезоне-2008/09.

После завершения игровой карьеры Пятов присоединится к тренерскому штабу Патрика ван Леувена и будет работать с вратарями "Шахтера".

Напомним, что все собранные во время благотворительного матча средства будут направлены на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от российского вторжения.

Читайте также:

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины близок к переходу в титулованный европейский клуб

Команды Зинченко и Шевченко расписали зрелищную ничью в благотворительном матче ради Украины (фото, видео)

Форвард сборной Украины Довбик официально перешел в "Жирону"