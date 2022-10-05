"Шахтер" разгромно уступил "Реалу" и потерял лидерство в группе Юношеской лиги УЕФА

Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл мадридскому "Реалу" в рамках 3-го тура групповой стадии Юношеской лиги УЕФА. Поединок на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в столице Испании завершился со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Еще в первом тайме "сливочные" смогли трижды огорчить своих сверстников из Украины - отличились Икер Браво, Гонсало Гарсия и Поль Фортуни. "Горняки" ответили лишь одним мячом - автогол записал в свой пассив защитник мадридцев Хакобо Наверос.

После перерыва испанцы продолжили громить донецкую команду. Сначала свой второй мяч забил Гарсия, а затем дублем выстрелил Сезар Перес.

Для "Шахтера" это первое поражение в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. На старте турнира юные "горняки" на выезде обыграли "РБ Лейпциг" (0:2) и в Варшаве победили "Селтик" (2:1).

В параллельном матче группы F юношеская команда "Лейпцига" проиграла сверстникам из "Селтика" - 1:2.

После трех туров "Шахтер" с 6 очками занимает второе место в своем квартете Юношеской лиги УЕФА. Лидирует с 7 баллами "Реал". На третьей позиции - "Селтик" (3), "Лейпциг" (1) - последний.

Поединки 4-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА состоятся 11 октября: "Шахтер" - "Реал", "Селтик" - РБ "Лейпциг".

Напомним, сегодня вечером в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между собой сыграют взрослые команды "Реала" и "Шахтера". Поединок на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде начнется в 22.00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

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