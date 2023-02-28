"Шахтер" разгромно выиграл первый матч УПЛ в 2023 году – дебют Ракицкого, фейл Трубина, дубль Сикана

Команда Игоря Йовичевича сократила отставание от лидера чемпионата до двух очков.

Донецкий "Шахтер" разгромил закарпатский "Минай" в перенесенном матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" закончился со счетом 1:4 .

"Горняки" быстро вышли вперед – на 8-й минуте Тарас Степаненко ударом головой замкнул подачу с углового.

На 15-й минуте дончане удвоили свое преимущество – Даниил Сикан с близкого расстояния пробил между ног голкиперу после передачи Николая Матвиенко.

На 31-й минуте закарпатцы отквитали один гол – Назарий Воробчак решился на удар издали, а вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин грубо ошибся, пропустив мяч под собой.

Еще до перерыва подопечные Игоря Йовичевича вернули себе преимущество в два мяча. На 40-й минуте Георгий Судаков реализовал пенальти за фол против Ефима Конопли в штрафной площадке "Миная".

Во втором тайме "оранжево-черные" в четвертый раз поразили ворота соперника. Точку в этой игре на 60-й минуте поставил Сикан – форвард "горняков" оформил дубль, забив красивым ударом в угол из-за пределов штрафной.

Отметим, что в стартовом составе "Шахтера" вышел защитник Ярослав Ракицкий. Это его первое появление на поле в официальном матче "горняков" после возвращения в донецкую команду.

"Шахтер" (33 очка) остался на втором месте в УПЛ, сократив отставание от лидера чемпионата – "Днепра-1" – до двух баллов. "Минай" (14 пунктов) занимает 13-ю позицию.

В следующем туре "горняки" 5 марта встретятся с "Металлистом 1925". Днем позже закарпатский клуб будет играть против "Львова".

Напомним, в понедельник, 27 февраля, вторая часть УПЛ-2022/23 стартовала матчем "Александрия" – "Металлист 1925". Команды расписали результативную ничью – 3:3.

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