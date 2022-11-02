"Шахтер" разгромным поражением "РБ Лейпцигу" вылетел из Лиги чемпионов (видео)

В среду, 2 ноября, донецкий "Шахтер" сыграл против немецкого "РБ Лейпцига" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Донецкий "Шахтер" разгромно уступил немецкому РБ "Лейпцигу" в домашнем матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 0:4 .

Начало разгрома положил на 10-й минуте Кристофер Нкунку, сыграв на добивании после удара Тимо Вернера. В начале второго тайма Андре Силва удвоил преимущество гостей.

На 62-й минуте Нкунку отдал на ход Доминику Собослаи, а тот обошел Анатолия Трубина и отправил мяч в пустые ворота. Точку в матче за шесть минут поставил Дани Ольмо, который аккуратно пробил под дальнюю штангу после передачи Кевина Кампля.

В другом матче группы F мадридский "Реал" уничтожил "Селтик" — 5:1 .

В составе сливочных отличились Лука Модрич, Родриго, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде.

"Селтик" сумел отличиться лишь голом престижа, забившего в конце матча Жоау Фелипе.

После шести туров лидирует в группе "Реал" (13 баллов). "РБ Лейпциг" имеет 12 очков и завершил групповой этап на втором месте. "Шахтер" с 6 баллами и остался на третьем месте. "Селтие" в течение шести матчей набрал всего два балла и замыкает квартет.

Таким образом, "Реал" и "РБ Лейпциг" пробились в плей-офф ЛЧ. "Шахтер" вылетает в 1/16 Лиги Европы, а "Селтик" завершил свой путь в еврокубках.

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