- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 302
- Время на прочтение
- 1 мин
"Шахтер" разобрался с "Кудровкой" и увеличил отрыв на вершине УПЛ
За пять туров до конца "горняки" лидируют в чемпионате Украины с 8-очковым гандикапом.
"Шахтер" одержал победу над "Кудровкой" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:3.
"Горняки" открыли счет на 18-й минуте встречи — отличился Невертон.
На 37-й минуте донецкий клуб увеличил свое преимущество — точный удар нанес Лукас Феррейра.
На старте второго тайма "Кудровка" сократила отставание — на 54-й минуте гол забил Александр Козак.
На 57-й минуте подопечные Арды Турана восстановили преимущество в два мяча — ворота команды из одноименного села Черниговской области поразил Артем Бондаренко.
После этой победы "Шахтер" (60 очков) укрепил свое лидерство в УПЛ. За пять туров до конца чемпионата "горняки" на 8 баллов опережают ближайшего преследователя — ЛНЗ. В свою очередь, "Кудровка" (21 пункт) занимает 13-е место.
В следующем туре УПЛ дончане в Киеве сыграют с "Динамо", а "Кудровка" приедет в гости к "Оболони". Оба матча состоятся 3 мая.
Перед этим "Шахтер" 30 апреля проведет первый полуфинальный поединок Лиги конференций с английским "Кристал Пэлас".