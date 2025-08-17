ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
176
Время на прочтение
2 мин

"Шахтер" разобрался с "Вересом" в УПЛ, прервав свою серию без побед (видео)

"Горняки" на положительной ноте подходят к решающим играм в борьбе за еврокубковую осень.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

"Шахтер" одержал победу над "Вересом" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 0:2.

В конце первого тайма счет во встрече открыл Ефим Конопля, в компенсированное время головой замкнув подачу с углового от Георгия Судакова.

На 63-й минуте "горняки" укрепили свое преимущество – сразу же после своего выхода на замену точный удар под перекладину нанес бразильский защитник Винисиус Тобиас.

Обзор матча "Верес" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Шахтер" прервал свою серию с трех матчей без побед. Ранее подопечные Арды Турана не смогли обыграть греческий "Панатинаикос" в двух поединках квалификации Лиги Европы и потеряли очки против "Карпат" в УПЛ.

После этой победы "оранжево-черные" (7 очков) поднялись на второе место в УПЛ и отстают от лидера "Динамо" на 2 балла. "Верес" потерпел третье поражение подряд на старте текущего чемпионата и остается без набранных зачетных пунктов.

В четвертом туре УПЛ дончане сразятся с "Александрией", а ровенский коллектив будет противостоять ЛНЗ. Оба матча состоятся в воскресенье, 31 августа.

Перед этим "Шахтер" сыграет два поединка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского "Серветта" (21 и 28 августа), а "Верес" проведет матч 1/32 финала Кубка Украины с клубом "Коростень/Агро-Нива" из Житомирской области.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о подписании бразильского новичка за 10 миллионов евро.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie