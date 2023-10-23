"Шахтер" разорвал контракт с футболистом Роспутько, который сбежал в РФ

"Горняки" досрочно прекратили сотрудничество с игроком, который не вернулся в Украину.

Донецкий "Шахтер" расторг контракт с футболистом юношеской команды Александром Роспутько, который сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена".

Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте "горняков".

"В связи с невозвратом в расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Роспутько", – говорится в сообщении пресс-службы "оранжево-черных".

Добавим, что 4 октября Роспутько не вернулся с командой "горняков" U-19 в Украину после выездного поединка Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена", который состоялся в Бельгии. 19-летний футболист оставил свою игровую форму в аэропорту и исчез в неизвестном направлении. Также он ограничил доступ к своим социальным сетям и перестал отвечать на телефонные звонки.

Позже ряд источников сообщили, что Роспутько воспользовался возможностью выезда за границу, чтобы затем перебраться в Россию. Отец Александра подтвердил бегство сына в РФ, заявив, что в государстве-террористе ему будет безопаснее. Также он рассказал о намерениях игрока получить российское гражданство.

Роспутько – уроженец Горловки (Донецкая область). Александр является воспитанником академии "Шахтера". Его соглашение с "горняками" было рассчитано до лета 2024 года. За день до матча в Бельгии футболист-беглец договорился с "оранжево-черными" о новом 5-летнем контракте, на основании чего и попал в заявку на заграничный поединок.

В этом сезоне Роспутько сыграл восемь матчей за юношескую команду "Шахтера" в чемпионате Украины. Также он вызывался в сборную Украины U-19, за которую успел провести четыре поединка.

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