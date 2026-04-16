"Шахтер" разошелся боевой ничьей с "АЗ Алкмаром" и вышел в полуфинал Лиги конференций

"АЗ Алкмар" - "Шахтер" / © Associated Press

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с нидерландским "АЗ Алкмаром" в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах завершился со счетом 2:2 .

"Горняки" подошли к игре в очень выгодном положении, ведь неделю назад в первой встрече, которая состоялась на стадионе Генрика Реймана в польском Кракове, одержали разгромную победу над АЗ со счетом 3:0.

На ответный матч главный тренер донецкого клуба Арда Туран выставил сильнейший состав, тогда как АЗ вышел на поле без ряда своих ключевых футболистов — их решили поберечь перед финалом Кубка Нидерландов, который запланирован на воскресенье, 19 апреля.

В первом тайме "Шахтер" действовал активнее хозяев поля, но ни одной из команд не удалось забить хотя бы один гол.

Вскоре после перерыва украинский клуб открыл счет в матче — на 58-й минуте Кауан Элиас передачей к левому флангу штрафной площадки нашел Алиссона, а тот точно пробил в дальний угол.

На 73-й минуте нидерландский клуб сравнял счет в поединке — Исак Йенсен прямым ударом со штрафного положил мяч под левую штангу.

На 80-й минуте АЗ забил второй мяч и вышел вперед в матче — Матей Шин из пределов штрафной площадки слета пробил в дальний угол.

Но уже на 83-й минуте "Шахтер" сравнял счет в матче и вернул себе гандикап в три мяча по сумме двух поединков — Лукас Феррейра вывел Луку Мейреллиша один на один с вратарем соперника и тот поразил ворота.

Таким образом, по итогам двух матчей "Шахтер" победил АЗ со счетом 5:2 и вышел в полуфинал Лиги конференций.

"Шахтер" в полуфинале Лиги конференций сыграет с победителем противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия). В первом матче "орлы" дома разбили "фиалок" со счетом 3:0.

Представитель Украины сыграет в полуфинале еврокубка впервые с 2020 года, когда "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил "Интеру".

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).