Шахтер – РБ Лейпциг: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

"Горняки" сразятся с "быками" за выход в плей-офф самого престижного еврокубка.

В среду, 2 ноября , донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "РБ Лейпцига" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 .

Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории номинально домашний для "горняков" поединок состоится на стадионе польской "Легии" в Варшаве. Начало матча - в 19:45 по киевскому времени.

Эта дуэль станет решающей для дончан в контексте борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Только победа принесет "горнякам" путевку в 1/8 финала ЛЧ. Ничья или поражение "оранжево-черных" будет означать, что весной "Шахтер" будет играть в 1/16 финала Лиги Европы.

Где смотреть матч Шахтер – РБ Лейпциг

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – РБ Лейпциг

В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение представителю Бундеслиги. На победу "быков" можно поставить с коэффициентом 1,69. Ничья – 4,40. Триумф "горняков" оценивается в 5,40.

Перед заключительным туром "Шахтер" с 6 очками находится на третьем месте в группе F. Лидирует мадридский "Реал" (10), который уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ . "РБ Лейпциг" (9) идет на второй позиции. Шотландский "Селтик" (2) замыкает квартет и уже потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

. "РБ Лейпциг" (9) идет на второй позиции. Шотландский "Селтик" (2) замыкает квартет и уже потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках. В параллельном матче "Реал" будет принимать "Селтик". Поединок на "Сантьяго Бернабеу" также начнется 2 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Напомним, в 5-м туре ЛЧ "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" (1:1), гарантировав себе третье место в группе и еврокубковую весну. В свою очередь, "РБ Лейпциг" неожиданно победил "Реал" (3:2).

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