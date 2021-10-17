Шахтер - Реал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Шахтер - Реал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горняки" попытаются повторить то, что уже делали дважды в прошлом сезоне.

Во вторник, 19 октября, донецкий "Шахтер" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Поединок состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Где смотреть матч Шахтер - Реал

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер - Реал

Букмекеры в предстоящем поединке отдают безоговорочное преимущество испанскому гранду. На победу "сливочных" можно поставить с коэффициентом 1.59. Ничья - 4.40. Победа "горняков" - 5.60.

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В первом туре "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" (0:2), а затем сыграл вничью с "Интером" (0:0).

"Шерифу" (0:2), а затем с "Интером" (0:0). "Реал" в стартовом поединке вырвал победу над "Интером" (1:0), а во втором туре сенсационно уступил "Шерифу" (1:2).

над "Интером" (1:0), а во втором туре "Шерифу" (1:2). В прошлом сезоне судьба также свела "Шахтер" и "Реал" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда украинский клуб неожиданно выиграл оба матча (3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве).

В другом поединке третьего тура группы D "Интер" примет "Шериф". Эта встреча также начнется 19 октября в 22:00.

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