Шахтер - Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

Донецкий клуб постарается взять реванш у "сливочных" за поражение на "Сантьяго Бернабеу".

Во вторник, 11 октября , донецкий "Шахтер" будет принимать мадридский "Реал" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. сезона-2022/23 .

Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории номинально домашний для "горняков" поединок состоится на стадионе польской "Легии" в Варшаве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Шахтер - Реал

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер - Реал

Бесспорным фаворитом будущей дуэли букмекеры считают мадридский клуб. На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья - 5,40. Победа "горняков" - 7,90.

В другом матче четвертого тура в группе F шотландский "Селтик" будет принимать немецкий "РБ Лейпциг". Эта игра также начнется 11 октября в 22:00 по киевскому времени.

После трех туров "Шахтер" с 4 очками находится на втором месте в своей группе. Лидирует "Реал" с 9 баллами. РБ "Лейпциг" с тремя пунктами занимает третье место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

Поединки 5-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Селтик" - "Шахтер", РБ "Лейпциг" - "Реал".

Напомним, в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде проиграл "Реалу" (2:1), а РБ "Лейпциг" дома победил "Селтик" (3:1).

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