"Шахтер" - "Реал": команды назвали стартовые составы на поединок Лиги чемпионов

Встреча на "Олимпийском" начнется в 22:00.

Донецкий "Шахтер" и мадридский "Реал" обнародовали стартовые составы на матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 19 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили - Майкон, Алан Патрик - Тете, Педринью, Соломон - Фернандо

Запасные: Пятов, Витао, Степаненко, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Судаков, Конопля, Корниенко, Сикан, Бондарь

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Диас, Камавинга, Бланко, Гутьеррес

Поединок "Шахтер" - "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом туре "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" (0:2), а затем сыграл вничью с "Интером" (0:0).

"Шерифу" (0:2), а затем с "Интером" (0:0). "Реал" в стартовом поединке вырвал победу над "Интером" (1:0), а во втором туре сенсационно уступил "Шерифу" (1:2).

над "Интером" (1:0), а во втором туре "Шерифу" (1:2). В прошлом сезоне судьба также свела "Шахтер" и "Реал" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда украинский клуб неожиданно выиграл оба матча (3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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