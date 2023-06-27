"Шахтер" решил уволить главного тренера после триумфа в УПЛ: ему уже нашли замену

Донецкий "Шахтер" в ближайшее время получит нового главного тренера. На этом посту хорвата Игоря Йовичевича заменит нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

Как сообщает "ТаТоТаке", кандидатуру 53-летнего ван Леувена окончательно утвердил президент "горняков" Ринат Ахметов.

Отмечается, что сейчас нидерландский специалист, который в прошлом сезоне возглавлял луганскую "Зарю", отдыхает на родине после завершения сезона украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Именно в Нидерландах "Шахтер" 3 июля начнет подготовку к следующему сезону. Там ван Леувен и должен присоединиться к "оранжево-черным". Официальная презентация нового наставника дончан запланирована на начало июля.

Добавим, что ван Леувена признали лучшим тренером УПЛ по итогам сезона-2022/23. Он привел "Зарю" к бронзовым медалям отечественного первенства.

Ранее ван Леувен уже работал в "Шахтере" – с 2006 по 2013 год он возглавлял Академию "горняков".

Пока официально главным тренером "Шахтер" остается Йовичевич, об увольнении которого клуб не сообщал. Однако в интервью хорватским СМИ он подтвердил, что больше не работает в донецком клубе. По неофициальной информации, решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Йовичевича принял лично Ахметов.

В завершившемся сезоне "Шахтер" под руководством Йовичевича стал чемпионом Украины и дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Контракт Йовичевича с "горняками" был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, "Шахтер" как чемпион Украины автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Своих соперников в основной сетке главного еврокубка донецкий клуб узнает во время жеребьевки 31 августа. Новый сезон УПЛ стартует 29 июля.

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