Шахтер – Риека: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги конференций

"Шахтер" Донецк / © ФК Шахтер

Реклама

В четверг, 18 декабря, донецкий "Шахтер" сразится с хорватской "Риекой" в матче последнего, шестого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Это будет номинально домашний для обладателя Кубка Украины поединок, который из-за войны с российскими оккупантами состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Риека".

Реклама

Перед заключительным туром "Шахтер" (12 очков) занимает второе место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. В прошлом туре "горняки" обыграли мальтийский "Хамрун Спартанс" (2:0) и досрочно вышли в плей-офф третьего по престижности еврокубка.

Подопечным Арды Турана хватит ничьей в матче с "Риекой", чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала, избежав стыковых матчей.

"Риека" (8 баллов) находится на 14-й позиции и продолжает борьбу за выход в следующую стадию.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Риека

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Шахтер". На победу подопечных Арды Турана принимаются ставки с коэффициентом 1,87. Ничья – 3,60. Выигрыш хорватской команды – 4,00.

Реклама

Отметим, что в основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уничтожил "Эпицентр" в заключительном матче 2025 года в УПЛ.