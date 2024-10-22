"Шахтер" с автоголом и отбитым пенальти Ризныка уступил "Арсеналу" в Лиге чемпионов (видео)

"Горнякам" чуть не удалось зацепиться за очки против топового соперника в Лондоне.

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от лондонского "Арсенала" в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:0 .

"Канониры" открыли счет на 29-й минуте встречи – Габриэл Мартинелли с левого фланга вошел в штрафную и пробил в ближний угол, мяч от штанги отскочил в голкипера "горняков" Дмитрия Ризныка и залетел в ворота.

В УЕФА сначала записали забитый мяч на Мартинелли, но затем переписали его как автогол Ризныка.

Во втором тайме подопечные Микеля Артеты пытались развить свое преимущество и заработали пенальти – на 76-й минуте защитник донецкого клуба Валерий Бондарь сыграл рукой в своей штрафной.

Однако реализовать одиннадцатиметровый хозяева поля не сумели – Ризнык ногами парировал удар Леандро Троссарда по центру ворот.

Таким образом, интрига в матче сохранялась до самого финального свистка. Более того, в конце игры подопечные Марино Пушича имели несколько хороших шансов сравнять счет, но уверенные действия вратаря лондонцев Давида Райи позволили "Арсеналу" удержать минимальную победу.

Отметим, что украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча "Арсенал" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Добавим, что в первых двух турах "Шахтер" сыграл вничью против итальянской "Болоньи" (0:0) и разгромно проиграл итальянской "Аталанте" (0:3). В свою очередь, "Арсенал" разделил очки с "Аталантой" (0:0), а затем уверенно обыграл французский ПСЖ (2:0).

По состоянию на сейчас "горняки" занимают 29-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ, имея в своем активе одно очко. "Канониры" с 7 баллами поднялись на четвертую позицию.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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