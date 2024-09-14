"Шахтер" с хет-триком Бондаренко разгромил "Карпаты" в сверхрезультативном матче УПЛ (видео)

"Горняки" одержали убедительную победу в поединке, где было забито семь голов.

"Шахтер" разбил "Карпаты" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 5:2 .

На 21-й минуте счет в игре открыл Александр Зубков. Через четыре минуты "львы" ответили – отличился Евгений Пидлепенец.

Впрочем, еще до перерыва "горняки" не только вернули себе преимущество, но и сделали счет разгромным. Дубль оформил Артем Бондаренко, забив на 29-й и 39-й минутах. Затем на 42-й минуте точный удар нанес Даниил Сикан.

Во втором тайме Бондаренко забил еще раз – на 65-й минуте он записал в свой актив хет-трик. Точку в этом матче поставили львовяне – на 83-й минуте автором гола стал Амвросий Чачуа.

Обзор матча "Шахтер" – "Карпаты"

"Шахтер" с 9 очками после пяти матчей поднялся на шестое место в УПЛ. "Карпаты" с 5 баллами находятся на 12-й позиции.

В следующем туре УПЛ подопечные Марино Пушича 23 сентября примут "Оболонь", а "зелено-белые" 21 сентября на выезде встретятся с "Черноморцем".

Напомним, уже в среду, 18 сентября, "горняки" на выезде сыграют с итальянской "Болоньей" в матче стартового тура основного раунда Лиги чемпионов.

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