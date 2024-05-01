"Шахтер" с хет-триком новичка разгромил "Черноморец" и укрепил лидерство в УПЛ (видео)

"Горняки" до семи очков увеличили преимущество над "Динамо", которое имеет матч в запасе.

"Шахтер" одержал разгромную победу над "Черноморцем" в перенесенном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Левый берег" в Киеве закончился со счетом 1:4 .

Героем встречи стал бразильский новичок "горняков" Марлон Гомес, еще в первом тайме оформил хет-трик, забив на 3-й, 16-й и 42-й минутах. "Моряки" ответили лишь одним мячом, который на 12-й минуте забил Зиги Бадибанга.

Во втором тайме подопечные Марино Пушича в четвертый раз поразили ворота одесского клуба. На 66-й минуте Марьян Швед отличился после передачи Лассины Траоре.

Обзор матча "Черноморец" – "Шахтер"

Благодаря этой победе "Шахтер" (64 очка) увеличил свой отрыв от "Динамо" на вершине УПЛ до семи баллов. Правда, у киевлян есть поединок в запасе – сегодня, 1 мая, команда Александра Шовковского сыграет перенесенный матч 5-го тура чемпионата Украины против "Вереса".

"Черноморец" (29 очков) остался на 10-й позиции в турнирной таблице отечественного первенства.

В следующем матче УПЛ "горняки" и "моряки" также сыграют между собой. Поединок состоится в воскресенье, 5 мая, на стадионе "Левый берег" в Киеве.

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