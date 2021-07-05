"Шахтер" с игроками сборной Украины вырвал победу над "турецкими немцами" на сборах

"Шахтер" с игроками сборной Украины вырвал победу над "турецкими немцами" на сборах

Решающий гол забил Михаил Мудрик.

Донецкий "Шахтер" провел третий контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Команда Роберто Де Дзерби одолела немецкий "Тюркгюджю" - 2:1.

В стартовом составе "горняков" вышли вратарь Анатолий Трубин и нападающий Георгий Судаков, которые только накануне вернулись из расположения сборной Украины на Евро-2020.

Донецкая команда открыла счет в конце первого тайма - пенальти реализовал Манор Соломон. На 81-й минуте соперник "горняков" сумел отыграться усилиями Петара Слишковича. Но победа все же оказалась за вице-чемпионом Украины - на 85-й минуте решающий гол во встрече забил Михаил Мудрик.

Отметим, что "Тюркгюджю" это немецкий клуб, основанный в 1975 году по инициативе представителей турецкой диаспоры Мюнхена. С сезона-2020/21 команда выступает в третьей Бундеслиге.

Для "Шахтера" это был третий матч на сборах в Австрии. Ранее "горняки" разгромили австрийский "Санкт-Йохан" со счетом 5:0, после чего проиграли польскому "Ракуву" (1:2).

Следующий контрольный матч "Шахтер" проведет 9 июля с "Шальке".

Новую кампанию "горняки" начнут 24 июля матчем за Суперкубок Украины с киевским "Динамо".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку