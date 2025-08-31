"Шахтер" с незабитым пенальти обыграл "Александрию" в УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

"Шахтер" победил "Александрию" в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:0 .

Оба гола подопечные Арды Турана забили в первом тайме. На 25-й минуте счет во встрече открыл Артем Бондаренко.

На 37-й минуте преимущество "горняков" после ошибки вратаря александрийцев Никиты Шевченко удвоил Педриньо.

Во втором тайме "оранжево-черные" могли делать счет разгромным, но на 69-й минуте Кауан Элиас не реализовал пенальти.

Обзор матча "Шахтер" – "Александрия"

Благодаря этой победе "Шахтер" (10 очков) поднялся на второе место в УПЛ. Дончане по дополнительным показателям опережают "Колос" и на 2 балла отстают от лидирующего "Динамо".

"Александрия" замыкает турнирную таблицу УПЛ, не набрав ни одного очка за четыре стартовых тура.

В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, "Шахтер" 13 сентября встретится с "Металлистом 1925", а "Александрия" днем ранее примет ЛНЗ.