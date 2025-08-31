- Дата публикации
Проспорт
- 233
- 1 мин
"Шахтер" с незабитым пенальти обыграл "Александрию" в УПЛ
"Горняки" дважды поразили ворота соперника еще в первом тайме.
"Шахтер" победил "Александрию" в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:0.
Оба гола подопечные Арды Турана забили в первом тайме. На 25-й минуте счет во встрече открыл Артем Бондаренко.
На 37-й минуте преимущество "горняков" после ошибки вратаря александрийцев Никиты Шевченко удвоил Педриньо.
Во втором тайме "оранжево-черные" могли делать счет разгромным, но на 69-й минуте Кауан Элиас не реализовал пенальти.
Обзор матча "Шахтер" – "Александрия"
Благодаря этой победе "Шахтер" (10 очков) поднялся на второе место в УПЛ. Дончане по дополнительным показателям опережают "Колос" и на 2 балла отстают от лидирующего "Динамо".
"Александрия" замыкает турнирную таблицу УПЛ, не набрав ни одного очка за четыре стартовых тура.
В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, "Шахтер" 13 сентября встретится с "Металлистом 1925", а "Александрия" днем ранее примет ЛНЗ.