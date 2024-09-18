"Шахтер" с незабитым пенальти сыграл вничью против "Болоньи" на старте Лиги чемпионов (видео)

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с итальянской "Болоньей" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ренато Даль-Ара" в итальянской Болонье завершился со счетом 0:0 .

В самом начале встречи чемпион Украины получил прекрасную возможность выйти вперед – Штефан Пош в собственной штрафной сфолил против Эгиналду, из-за чего арбитр назначил пенальти в ворота клуба Серии А.

Однако "оранжево-черные" своим шансом не воспользовались – Георгий Судаков не сумел переиграть голкипера хозяев Лукаша Скорупского ударом в левый нижний угол.

Первый тайм для дончан также был омрачен травмами – Даниил Сикан и Ефим Конопля были вынуждены досрочно покинуть поле.

За весь поединок "Болонья" нанесла 18 ударов против 4 у "Шахтера" (в створ ворот – 5:1). По ожидаемым голам (xG) итальянская команда также превзошла подопечных Марино Пушича – 1,48 против 0,87.

Но отличная игра в воротах Дмитрия Ризныка, который, без сомнений, был лучшим на поле в составе "Шахтера", позволила украинскому клубу удержать ничью.

Обзор матча "Болонья" – "Шахтер"

Во втором туре Лиги чемпионов "горняки" 2 октября проведут номинально домашний матч с итальянской "Аталантой". В тот же день "Болонья" на выезде сыграет с английским "Ливерпулем".

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Все соперники "Шахтера" в основном этапе Лиги чемпионов-2024/25: "Болонья" (Италия), "Аталанта" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Янг Бойз" (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), " Бавария" (Германия), "Брест" (Франция), "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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