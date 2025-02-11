"Шахтер" с тремя удалениями потерпел разгромное поражение и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

"Горняки" проиграли "Хоффенхайму" и вслед за "Динамо" завершили выступления в турнире.

Донецкий "Шахтер" разгромно уступил немецкому "Хоффенхайму" в поединке 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Встреча в городе Зинсхайм завершилась со счетом 5:1 .

Немецкая команда открыла счет уже на 5-й минуте усилиями Дирена Дагдевирена. На 41-й минуте "горняки" остались в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Ярослав Милокост. На 44-й минуте хозяева укрепили свое преимущество – пенальти реализовал Мелвин Онос.

На старте второго тайма "Хоффенхайм" забил в третий раз – на 55-й минуте пенальти реализовал Флориан Михелер. На 74-й минуте Денис Сметана сократил отставание "оранжево-черных".

Однако затем немецкий коллектив забил еще дважды – дубль оформил Джейми Валлинг, который на 82-й минуте отличился с игры, а на 90+4-й реализовал пенальти.

Отметим, что дончане доигрывали поединок ввосьмером, ведь на 87-й и 90+4-й минутах были удалены с поля Александр Башмарин и Виктор Цуканов, которые получили по второй желтой карточке.

Таким образом, Украина осталась без представителей в сезоне Юношеской лиги УЕФА. Ранее из турнира вылетело киевское "Динамо", проиграв в серии пенальти итальянской "Аталанте".

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